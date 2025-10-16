Logo strona główna
Polska

"Spełnia się koszmar Kaczyńskiego"

16 0730 piasek gosc-0001
Szłapka: spełnia się koszmar Kaczyńskiego
Źródło: TVN24
Jest się czym pochwalić, ale naszym głównym zadaniem jest pracować, a nie koniecznie świętować, bo nie za świętowania nas rozliczają wyborcy, tylko z pracy - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik rządu Adam Szłapka podsumowując dwa lata rządów "koalicji 15 października". Odnosił się też do kwestii sondaży i ocenił, że "spełnia się koszmar Kaczyńskiego sprzed bardzo wielu lat".

Minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło - po dwóch kadencjach - władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicyjny rząd na czele z Donaldem Tuskiem został powołany 13 grudnia 2023 roku.

Rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "jest się czym pochwalić, ale naszym głównym zadaniem jest pracować, a nie koniecznie świętować, bo nie za świętowania nas rozliczają wyborcy, tylko z pracy".

Na uwagę prowadzącego program Konrada Piaseckiego, że koalicja najmniej może się pochwalić sondażami, bo te pokazują, że gdyby dzisiaj były wybory, Jarosław Kaczyński rządziłby ze Sławomirem Mentzenem, Krzysztofem Bosakiem i Grzegorzem Braunem, powiedział: Gdzieś mignęła mi na X jedna wypowiedź Sławomira Mentzena z wczoraj. To był taki bardzo ostry atak na Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym nie był taki pewien.

- Ale jeśli chodzi o sondaże, to w porównaniu z wyborami dokładnie dwa lata temu, Koalicji Obywatelskiej wzrosło - dodał.

Rzecznik rządu mówił, że widać znaczący spadek poparcia dla PiS. - Niewiele wskazuje na to, że PiS jest w stanie mobilizować swoich wyborców - zaznaczył.

Na uwagę, że dzieje się tak, bo PiS-owi dużą część wyborców odciąga Konfederacja i Grzegorz Braun, Szłapka powiedział, że widzi, że "spełnia się koszmar Kaczyńskiego sprzed bardzo wielu lat".

Adam Szłapka
Adam Szłapka
Źródło: TVN24

Piasecki zauważył, że też się spełnia koszmar Koalicji Obywatelskiej, bo jej koalicjanci są coraz słabsi.

Szłapka ocenił, że w ciągu dwóch lat przed wyborami koalicjanci "podciągną szeregi, tabory". - Nie wiem, w jakiej formule pójdzie do wyborów Lewica. Myślę, że spokojnie będzie miała kilka, czy kilkanaście procent. Tak samo PSL - mówił Szłapka.

Zauważył, że "dwa lata przed wyborami w 2023 roku nastrój był taki, że sprawa jest kompletnie przegrana". - Dzisiaj jest tak, że Koalicja Obywatelska jest na pierwszym miejscu, że w sondażach, może nie partyjnych, ale tych, które badają to, co ludzie czują, czy żyje im się lepiej, czy nie, mówią, że żyje się im lepiej. My cały czas będziemy zajmować się głównie tym, żeby ludzie byli dumni z Polski, z naszej pozycji w Europie, żeby widzieli to, że Polska jest znowu w budowie 2.0. - powiedział rzecznik rządu.

Szłapka: byłoby dziwne, gdyby prezydent nie był za takim rozwiązaniem

Rzecznik rządu odniósł się też do kwestii projektu ustawy dotyczącego związków partnerskich. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula zapowiedziała, że w piątek zostaną przedstawione nazwa i szczegóły ustawy.

Co w ustawie o związkach partnerskich? Ustalenia "Faktów" TVN
Michał Tracz

Szłapka potwierdził, że będzie to ustawa rządowa. Dopytywany, czy rząd zobowiąże wszystkich swoich posłów do zagłosowania za jej przyjęciem, odparł: - wszystkich swoich posłów to nie wiem, mogę mówić, że klub Koalicji Obywatelskiej będzie głosował za.

Pytany, czy były w tej sprawie rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, odparł, że nie wie. Dodał jednak, że widząc, jakie jest oczekiwanie społeczne, "byłoby dziwne, gdyby prezydent nie był za takim rozwiązaniem".

- Dużo rozmawialiśmy o sondażach i pan jako osoba czytająca sondaże doskonale wie, że nawet wyborcy prawicowi uważają, że to rozwiązanie jest absolutnie akceptowalne - stwierdził Szłapka.

Szłapka o obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku

Rzecznik rządu został zapytany, dlaczego Koalicja Obywatelska obiecywała w kampanii wyborczej podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych skoro wiedziała, że nie uda się tego zrealizować.

- Mówił o tym wczoraj premier na spotkaniu. Nie wszystkie elementy stanu finansów publicznych były takie oczywiste przed wyborami - powiedział Szłapka.

Na uwagę, że było wiadomo, jakie są zobowiązania socjalne państwa, jakie są potrzeby militarne, powiedział, że "wielokrotnie o tym rozmawiał z ministrem (Andrzejem) Domańskim". - Ministerstwo finansów będzie szukało rozwiązań, tego, co będzie możliwe - dodał.

Autorka/Autor: js/tr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica