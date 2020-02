"Europa na Polskę czeka, bo Polska jest teraz w przedsionku najważniejszych decyzji"

"Europa na Polskę czeka"

Poseł Koalicji Obywatelskiej i Nowoczesnej Adam Szłapka ocenił, że "dobrze, że do tej wizyty doszło". - Dobrze, że odmrażamy stosunki z Francją, bo one przez ostatnie lata uległy dosyć poważnemu zamrożeniu - dodał i ocenił, że ten stan rzeczy jest wynikiem polityki obecnych polskich władz.

- Mamy ważne dwa dokumenty: dotyczący cyberbezpieczeństwa, jak i strategicznej współpracy. Mamy bardzo ważne stwierdzenie prezydenta i zwrot jeśli chodzi o NATO, podkreślenie roli flanki wschodniej, zapowiedź Trójkąta Weimarskiego - wymieniał. Dorzucił do tej listy "ważne deklaracje w odniesieniu do polityki klimatycznej i rolnej".

Schreiber: prezydent Macron nie jest wolny od uwarunkowań politycznych

Łukasz Schreiber w "Faktach po Faktach" ocenił, że temat ten "to nie jest kwestia, która staje w naszych bilateralnych stosunkach". - Prezydent Macron należy do określonej grupy politycznej, także w Parlamencie Europejskim. Nie jest wolny od uwarunkowań politycznych - zauważył. - Gdybym ja powiedział, że na jestem zaniepokojony tym, co się dzieje na ulicach we Francji, to jakie to ma znaczenie z punktu widzenia Francji? - pytał.