Adam Strzembosz laureatem Nagrody Specjalnej Polskiej Rady Biznesu

Profesor Adam Strzembosz otrzymał Nagrodę Specjalną im. Jana Wejcherta w 9. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. - Jestem zobowiązany do pozytywnych działań, ponieważ zostałem obdarzony przez los rozumem i siłami - powiedział laureat. Ze względu na trwającą epidemię gala rozdania została odwołana.

Tegoroczna gala została odwołana ze względu na ogłoszony stan epidemii. - Spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach. Trwający kryzys o skali globalnej spowodował, że musieliśmy zmienić całą formułę gali. Nie przyszło nam do głowy, aby ją odwołać, potraktowaliśmy to jako zadanie - powiedział w TVN24 przewodniczący Kapituły Nagrody PRB Wojciech Kostrzewa.

Aldona Wejchert, członek Kapituły, dodała, że przyznając Nagrodę Specjalną, Kapituła stara się "wyróżnić osoby, które swoim dorobkiem reprezentują wartości uniwersalne". - To osoby, które potrafią nam wskazywać właściwe kierunki, jak zachować przyzwoitość w każdych czasach i każdych okolicznościach - sprecyzowała.

"Moje życie jest spełnione"

- W latach ostatnich mojego życia spadło na mnie wiele nagród. Tak bywa, że siwy włos albo wiele lat powoduje, że ma się jakiś tam autorytet. Nie jestem pozbawiony próżności, ta nagroda sprawiła mi radość, przyjemność, chociaż z biznesem mam małe związki. Jedyne, co mi się udało, to zainicjować i doprowadzić do końca budowę Sądu Najwyższego, który poprzednio pracował w opłakanych warunkach - skomentował, dziękując za nagrodę.