Posłowie wchodzą z kontrolą. Pytania o Niedzielskiego i ujawnienie danych lekarza

Dariusz Joński i Michał Szczerba, politycy Koalicji Obywatelskiej poinformowali w poniedziałek, że wszczynają kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia. Chodzi o działania szefa resortu, Adama Niedzielskiego, który ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie leki z określonej grupy. - W rządzie PiS jest człowiek, który popełnił świadomie przestępstwo - powiedział Joński.

- To co zrobił minister Adam Niedzielski to zagrożenie dla każdego z nas, dla każdego pacjenta - mówił poseł KO Michał Szczerba na konferencji zorganizowanej w poniedziałek przed Ministerstwem Zdrowia. - To również kwestia obrony naszej prywatności - dodał. - W państwa imieniu przeprowadzimy kontrolę poselską, w sposób systemowy i bardzo szczegółowy. Państwu należy się wiedza, w jaki sposób minister Niedzielski wszedł w posiadanie wrażliwych danych dotyczących sposobu leczenia, recept - wyjaśniał.

- Chcemy również dowiedzieć się, czy podobne praktyki wchodzenia na konta e-pacjenta, na konta lekarzy, którzy wypisują recepty, miały miejsce w przeszłości - poinformował. Jak dodał, kontrola poselska ma również wykazać, czy "dyspozycja ujawnienia danych lekarza i pacjenta jednocześnie zapadła w Ministerstwie Zdrowia, czy to premier, szef kancelarii premiera, a być może kierownictwo PiS kazało ministrowi ujawnić te dane, jednocześnie zachęcając go do popełnienia przestępstwa".

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba rozpoczynają kontrolę poselską w Ministerstwie Zdrowia

- W rządzie PiS jest człowiek, który popełnił świadomie przestępstwo ujawniając dane [pacjenta - przyp. red.], ale również informacje na temat choroby, dlatego żądamy jego dymisji - powiedział poseł KO Dariusz Joński. - Ale jednocześnie chcemy dokładnie sprawdzić, jak ten system funkcjonuje, jak to jest, że można sobie wejść do tego systemu i wyciągnąć wszystkie informacje o każdym obywatelu bez wyjątku i puścić w obieg wraz z komentarzem, bezkarnie, jak na razie - mówił. Dodał, że wraz z posłem Szczerbą planują złożyć w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Również Naczelna Izba Lekarska zapowiedziała w sobotę złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z wypowiedzią ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie problemów z wystawianiem recept.

Afera z udziałem ministra zdrowia

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w czwartkowym materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie leki z określonej grupy. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Na wpis ministra zdrowia zareagowało wielu przedstawicieli środowiska lekarskiego i organizacji, w tym Naczelna Izba Lekarska. W piątkowym wpisie zwróciła uwagę, że Niedzielski, który nie jest lekarzem, "w odwecie sprawdza, jakie leki i komu wystawia ten lekarz i oznajmia to na Twitterze, łamiąc tajemnice lekarską".

Lekarze piszą do prokuratury na Adama Niedzielskiego. "Ta sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca" Maria Bilińska/Fakty po Południu TVN24

W sobotę rano Naczelna Izba Lekarska poinformowała, że złoży "w najbliższych dniach zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością popełnienia przestępstwa" przez ministra Adama Niedzielskiego. Dodała, że zawiadomienia skierowane zostaną także do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

