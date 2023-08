Adam Niedzielski ujawnił, co przepisał sobie lekarz. "Przecież to jest trzeci świat", "przyznajcie się do inwigilacji"

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnił, że lekarz Piotr Pisula, który w czwartkowym materiale "Faktów" TVN mówił o problemach pacjentów bez dostępu do recept, przepisał na siebie określone leki. Minister podał publicznie imię i nazwisko lekarza. Sam lekarz skomentował to w programie "Kampania #BezKitu" w TVN24.

- Jest to potencjalne naruszenie artykułu 51 konstytucji, w którym jest mowa o tym, że władze publiczne nie mogą w ten sposób operować danymi obywateli - powiedział Pisuła. Dodał, że wpis ministra był dla niego szokiem, napawa go smutkiem i niepokojem, a znajomi pytają, czy teraz będzie miał kłopoty.

Naczelna Izba Lekarska: jak się Państwo czują w systemie, w którym ministerstwo ujawnia publicznie dane medyczne?

"Nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie"

"Przecież to jest trzeci świat, tak można każdego uderzyć"

Doktor nauk medycznych Szymon Suwała stwierdził, że "ktoś tu nie potrafi przyznać się do błędu". Zwracał uwagę na użyte słowo "zauważyliśmy" we wpisie resortu zdrowia. "Jak zauważono? Na monitoringu czy ktoś Wam dyskretnie szepnął słówko? No, to się po prostu nie dodaje do siebie... Przyznajcie się do inwigilacji" - stwierdził.