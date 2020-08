Są następcy Łukasza Szumowskiego i Jacka Czaputowicza

Premier Mateusz Morawiecki przekazał, że nowym ministrem spraw zagranicznych będzie Zbigniew Rau, a ministrem zdrowia - Adam Niedzielski. Jacek Czaputowicz zrezygnował z funkcji szefa MSZ w czwartek, Łukasz Szumowski z funkcji szefa resortu zdrowia - we wtorek.

W tym tygodniu z rządu premiera Mateusza Morawieckiego odeszło dwóch ministrów oraz dwóch wiceministrów. W poniedziałek z resortu zdrowia odszedł wiceminister Janusz Cieszyński , następnego dnia - minister Łukasz Szumowski . We wtorek do dymisji podała się też wiceminister cyfryzacji Wanda Buk , a dwa dni później szef resortu spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz .

Adam Niedzielski - nowy minister zdrowia

Adam Niedzielski jest z wykształcenia ekonomistą i menadżerem. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2016-2018 był dyrektorem generalnym Ministerstwa Finansów, gdzie zaczynał karierę zawodową. Od 2018 roku był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw operacyjnych. Od 2019 roku pełni funkcję prezesa Funduszu.

- To osoba, której bardzo potrzebujemy. Służba zdrowia w nadchodzących miesiącach, kwartałach, będzie w tym lepszym stanie mogła przetrwać drugą falę koronawirusa, im bardziej będziemy zmodernizowani, zdigitalizowani - opisywał premier. Szef rządu dodał, że Niedzielski "potrafi rozmawiać z bardzo różnymi środowiskami medycznymi".

Zbigniew Rau - nowy minister spraw zagranicznych

Profesor Zbigniew Rau jest z zawodu prawnikiem. Od 2015 do 2019 pełnił funkcję wojewody łódzkiego. W wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła z okręgu łódzkiego. W Sejmie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Należy również do podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego.