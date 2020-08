"To nie jest pusta deklaracja". Przyszły minister zdrowia zapowiada swoje rządy w resorcie

Zapraszam wszystkich do współpracy, jestem osobą na tę współpracę otwartą. Myślę, że przedstawiciele środowisk medycznych, pacjenckich będą mogli potwierdzić tę cechę - mówił Adam Niedzielski, który ma zostać nowym ministrem zdrowia. Jak mówił, jego "epizod w Narodowym Funduszu Zdrowia pokazuje, że nie jest to pusta deklaracja". Razem z nim na briefingu był obecny były już minister Łukasz Szumowski.

Adam Niedzielski od 2019 roku był prezesem NFZ, w czwartek premier Mateusz Morawiecki poinformował o jego nominacji na ministra zdrowia. Zastąpi na stanowisku ministra Łukasza Szumowskiego, który we wtorek podał się do dymisji.

Podziękowania dla premiera

W piątek na wspólnym briefingu z Łukaszem Szumowskim Adam Niedzielski poinformował, że trwa praca nad założeniami dla ministerstwa. Dodał, że Szumowski poinformował go jak wygląda "zgrubny kształt strategii i podejścia do jesieni", a po oficjalnym mianowaniu na ministra przez prezydenta przedstawi szczegóły.

- Przy tej okazji chciałem skorzystać i podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zaufanie i docenienie pracy, która została wykonana w Narodowym Funduszu Zdrowia. Myślę, że doba pandemii pokazała, że liczy się działanie, liczy się sprawność, liczy się szybkie podejmowanie decyzji i to nie tylko abstrakcyjnych, ale decyzji, które bardzo szybko są przekładane na mechanizmy działania. Myślę, że jako Narodowy Fundusz Zdrowia możemy się pochwalić wieloma takimi wdrożeniami - powiedział Niedzielski.

"Zapraszam wszystkich do współpracy"

Zadeklarował, że przesłaniem na jego potencjalne rządy w ministerstwie będzie hasło "wszystkie ręce na pokład". - Zapraszam wszystkich do współpracy, jestem osobą na tę współpracę otwartą. Myślę, że przedstawiciele środowisk medycznych, pacjenckich będą mogli potwierdzić tę cechę. Chciałbym na niej oprzeć działanie tutaj w ministerstwie - na dialogu, na otwartości, na współpracy - dodał.

- Mam nadzieję, że mój epizod w Narodowym Funduszu Zdrowia pokazuje, że nie jest to pusta deklaracja, nie jest to powtarzany slogan, tylko to będzie rzeczywistość - stwierdził.