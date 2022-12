Niedzielski: hub dla pacjentów z Ukrainy jest przygotowany na ich zwiększoną liczbę

Adam Niedzielski powiedział na konferencji prasowej, że spotkał się z szefem ukraińskiego resortu zdrowia Wiktorem Liaszko po to, aby uzgodnić warunki ewakuacji ukraińskich pacjentów, ale też ich powrotu z całej Europy do Polski.

Niedzielski: pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do miejsca leczenia

- Obaj z panem ministrem Liaszko mamy przekonanie, że ta praca wykonywana tu jest na najwyższym poziomie i pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do docelowego miejsca leczenia, bo przypominam, że ideą tego miejsca jest to, żeby pacjentom, którzy przyjeżdżają z różnych stron Ukrainy, zapewnić leczenie również w innych krajach europejskich, nie tylko w Polsce - powiedział. Szef MZ dodał, że samolot startujący z Jasionka rozwozi ich do szpitali w całej Europie.