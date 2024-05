Niedzielski usłyszał zarzut

Adam Niedzielski, były minister zdrowia, usłyszał prokuratorski zarzut przekroczenia uprawnień. Chodzi o upublicznienie informacji o lekach zażywanych przez jednego z lekarzy. Dane te Niedzielski opublikował w sierpniu ubiegłego roku, odnosząc się do materiału "Faktów" TVN o problemach z wystawianiem recept.

Adam Niedzielski, jeszcze jako minister zdrowia, w sierpniu ubiegłego roku ujawnił do publicznej wiadomości, jakie leki na recepcie przepisał sobie lekarz Piotr Pisula. To właśnie Pisula, członek prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, mówił wcześniej w "Faktach" TVN o problemach z receptami po wprowadzonych przez resort zmianach. Kilka dni później Niedzielski podał się do dymisji.