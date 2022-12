Niedzielski: mamy blisko 270 tysięcy zachorowań na grypę w ciągu tygodnia, połowa zainfekowanych to dzieci

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że w ciągu tygodnia w Polsce zarejestrowano blisko 270 tysięcy zachorowań na grypę. Szczególnie narażone na tę infekcję są dzieci. Z najnowszych meldunków epidemiologicznych wynika, że od 1 do 15 grudnia zanotowano w Polsce ponad 450 tysięcy przypadków grypy i jej podejrzeń.

"Mamy blisko 270 tys. zachorowań na grypę na tydzień, z których połowa to dzieci. Zleciłem NFZ prowadzenie stałego monitoringu obłożenia pediatrii. Lokalne oddziały NFZ mają reagować na sygnały o wzroście zajętości łóżek. Dziś zajętych jest 10 tys. miejsc pediatrycznych" - przekazał w środowym wpisie na Twitterze Niedzielski.

Trzy tysiące skierowań do szpitala

Od 1 do 15 grudnia zanotowano w Polsce ponad 450 tysięcy przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu blisko trzy tysiące skierowań do szpitala – wynika z najnowszych danych epidemiologicznych.

Zestawienia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że od 1 do 7 grudnia w Polsce potwierdzono 187 067 przypadków grypy i jej podejrzeń. Od 8 do 15 grudnia – 266 620. W tym czasie wystawiono odpowiednio 839 i 2086 skierowań do szpitala.