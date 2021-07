Michnik: Systemy autorytarne są jak rower, muszą jechać naprzód, żeby nie upaść. Kaczyński się pogubił

Tu nie chodzi o cenzurę, tu chodzi o likwidację pluralizmu, likwidację różnorodności - przyznał w "Tak jest" redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. W TVN24 komentował bieżące wydarzenia polityczne, w tym ustawę anty TVN. - Jarosław Kaczyński już w tej chwili zewsząd widzi zagrożenie i stąd dokonuje ruchów nieoczekiwanych - skomentował.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Koncesja wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku.

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

Przedstawiciel projektu poseł PiS Marek Suski początkowo (8 lipca) twierdził, że projekt nowelizacji ma związek z zabezpieczeniem się "przed ewentualnością wejścia na polski rynek kapitału z krajów nieprzyjaznych". 11 lipca mówił natomiast: - Jeśli się uda tę ustawę przeprowadzić i jakaś część tych udziałów zostanie być może wykupiona też przez polskich biznesmenów, i będziemy mieli jakiś tam wpływ na to, co się dzieje w tej telewizji (...).

Michnik: jest fenomen ludzi, którzy zaczynali jako wolnościowcy

Wydarzenia wokół PiS-owskiego projektu zmiany ustawy medialnej komentował w "Tak jest" w TVN24 Adam Michnik, były opozycjonista, aktualnie redaktor naczelny "Gazety Wyborczej". Zapytany został o rolę Jarosława Kaczyńskiego w tych zmianach. Dlaczego prezes PiS nie chce pluralistycznych mediów w Polsce?

- On chce zlikwidować niezależne media z tych samych powodów, przez które niezależne media zlikwidował Władimir Putin, tak jak (Aleksandr) Łukaszenka, tak jak (Recep Tayyip) Erdogan. To jest podobna logika, tutaj tajemnicy nie ma - odpowiadał.

Dostrzegł przy tym, że "jest fenomen, że ludzie, którzy zaczynali swoje biografie polityczne po stronie kontestatorskiej, wolnościowej, w różnych miejscach świata", teraz stroją po drugiej stronie barykady.

Wymienił tu najpierw Viktora Orbana, węgierskiego szefa rządu. - Poznałem go jako liberała, wolnościowca. Miał wspaniałe przemówienia w 1989 roku na historycznym mitingu w Budapeszcie - przypomniał Michnik.

Dodał do tego aktualnego premiera Słowenii Janeza Janse (skazywanego za krytykę jugosłowiańskich władz państwowych) i aktualnego prezydenta Nikaragui Daniela Ortegę, który w młodości brał udział w kampanii partyzanckiej, za co trafił do więzienia. - Zaczynał jako rewolucjonista walczący o wolność z dyktaturą Somozy. Dziś w Nikaragui prowadzi dyktatorską politykę gorszą i bardziej obrzydliwą niż była za Somozy - opisał Michnik, przywołując postać Anastasio Somozy Debayle.

Wracając do sytuacji wokół nowelizacji ustawy medialnej, Michnik stwierdził: - To coś niesłychanego, co oni robią. Tu nie chodzi o cenzurę, tu chodzi o likwidację pluralizmu, likwidację różnorodności.

- Muszę powiedzieć, że w tej sprawie oni są bardzo konsekwentni. Równie konsekwentni co Putin, Orban. To ten typ myślenia o państwie, o społeczeństwie, o tożsamości, że jest tylko jedna recepta na to, żeby być dobrym obywatelem: słuchanie władzy - zauważył.

Michnik: jak przemawiał Piotrowicz, to słyszałem tych prokuratorów, którzy żądali dla mnie więzienia

Michnik ocenił, że mamy przed sobą "ostatnie chwile" rządów PiS. Pytany w tym kontekście, co się stanie z młodymi politykami PiS, odparł: - Zmienią wajchę.

Padła tu sugestia, że jak nie będzie wolnych mediów, to nie będzie można zmienić wspomnianej wajchy. - Oni nie będą w stanie przedstawiać swoich poglądów - zauważył prowadzący program Andrzej Morozowski. - Żeby zmieniać poglądy, to najpierw trzeba je mieć. Oni nie mają żadnych poglądów, tylko jeden, że im ma być dobrze, że mają być tam, gdzie są konfitury - wtrącił Michnik.

Wspomniał przy tym o byłym prokuratorze stanu wojennego i byłym pośle PiS, aktualnie sędzi Trybunału Konstytucyjnego Stanisławie Piotrowiczu. - Mam za sobą sześć lat więzienia. Sześć lat obcowałem z takimi prokuratorami jak Piotrowicz. Jak on przemawiał (w TK - red.), to słyszałem tych prokuratorów, którzy żądali dla mnie sześciu, pięciu, czterech lat więzienia - powiedział. - Oni dla mnie żądali wyroków, to był ten język, to była te mentalność, ta mimika, ta gestykulacja. Po prostu Piotrowicz wiecznie żywy - dodał.

Dlaczego PiS chce wojować z UE i USA? "Są dwa warianty"

Dlaczego PiS idzie w tej sprawie na wojnę z Unią Europejską oraz Stanami Zjednoczonymi?

- Tutaj trzeba rozważyć dwa warianty odpowiedzi. Pierwszy wariant jest taki, że systemy autorytarne mają to do siebie, że są jak rower, one muszą jechać naprzód. Jak się zatrzymuje, to upada. W tej logice niszczenia wszystkiego co różnorodne jest pewna logika. Postawiłem sobie hipotezę, że to pełzający zamach stanu, czy jak to mówił lider węgierskich komunistów Matyas Rakosi: technika salami, że się kroi po cienkim plasterku lub jak mówiła (sekretarz stanu w administracji Billa Clintona) Madeleine Albright: że skrzydełka wyrywa się kurczakowi po jednym, a nie wszystkie naraz - odpowiadał Michnik.

- To jest ta logika budowania w Polsce państwa najpierw autorytarnego, co jest prostą drogą do państwa totalitarnego - ocenił.

Mówiąc o drugim wariancie odpowiedzi, Michnik powiedział: - Jarosław Kaczyński, któremu inteligencji politycznej nigdy nie odmawiałem, się po prostu pogubił. On już w tej chwili zewsząd widzi zagrożenie i stąd dokonuje ruchów nieoczekiwanych.

Stwierdził przy tym, że Kaczyński "sam z siebie Unii nie mógł lubić". - Dlatego, że Unia Europejska to cywilizacja demokratyczna, pluralistyczna, z jego punktu widzenia liberalna czy kosmopolityczna. On tego nie lubił. Jest jak pewien typ polskiego nacjonalisty, czy nawet państwowca, który uważa, że "moja chata z kraja" albo że mamy specjalną, własną drogę, która jest niepodobna do drogi zachodnioeuropejskiej - opisywał.

- Moim zdaniem Kaczyński mógł się pogubić, bo jego ruchy w sprawie TVN to konflikt z Amerykanami. Tu chodzi o wartości. O ile (byłemu prezydentowi USA, Donaldowi) Trumpowi można było wytłumaczyć, że tu chodzi o odrzucenie zgniłego liberalizmu i tak dalej, tak do (Joe) Bidena to nie jest w ogóle ta mowa - stwierdził. TVN nazwał tu "wielką inwestycją amerykańską w Polsce, która ma sukces". - Tu chodzi o kasę. Więc nagle wybijanie temu zębów jest działalnością kontrproduktywną - stwierdził.

"To czystej krwi głupota"

Mówiąc o konflikcie z Unią Europejską, Michnik ocenił, że "teraz widać wyraźnie w obozie Kaczyńskiego, że nie ma pewności, jak się zachować". - Oni poszli za daleko z oświadczeniem, że TSUE nas nic nie obchodzi. Oni walnęli jak dzik w sosnę. Tak się nie robi. To czystej krwi głupota, nieodpowiedzialność, granie w piłkę nożną interesem narodowym - mówił. Zwrócił przy tym uwagę, że Jarosław Kaczyński "zawsze na ten interes narodowy miał wyczulenie".

Przywołał przy tym przemówienie Donalda Tuska z Gdańska. - Nagle w Polsce powiał inny wiatr - powiedział. Przyznał, że ma przekonanie co do tego, że powrót Tuska do polskiej polityki niesie za sobą zmiany. - On ma ten rodzaj języka i charyzmy, który potrafi w ludziach obudzić nadzieję na zmiany - stwierdził.

Miał przy tym do Tuska zastrzeżenie. Zwrócił uwagę, że były premier, mówiąc o rządach PiS, użył określeń "ruski ład" i "rosyjski porządek". - Chodziło mu o putinowski (ład - red.). Rosja nie jest jedna. Jest Rosja Putina i jest Rosja (opozycjonisty, Aleksieja) Nawalnego. O Rosji Nawalnego powinniśmy myśleć z nadzieją - powiedział.

"Oni chcą zmienić bieg rzek. Nie zmienią"

Michnik zapytany został, czy Polska znajduje się w punkcie, gdy społeczeństwo dzieli się wyraźnie na osoby, które chcą się upodobnić do nowoczesnych, tolerancyjnych państw Zachodu oraz takie, które chcą znaleźć własną, inną drogę.

- Mnie się wydaje, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, zmiany zachodzą tak gwałtownie i tak szybko, że wewnętrzny podział, konflikt, ma miejsce w różnych krajach. W Polsce na pewno tak. W Rosji też, w Chinach też, w Stanach Zjednoczonych też. Ta międzynarodówka, którą próbuje budować Kaczyński z Salvinim, z Orbanem, z Le Pen, to wszystko ten sam mechanizm. Oni chcą zmienić bieg rzek. Nie zmienią. Mogą do tej rzeki napluć, naśmiecić - mówił.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24