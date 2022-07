Adam Glapiński zaczepiony na molo w Sopocie, nagranie z rozmowy. Politycy komentują

Prezes NBP Adam Glapiński rozmawiał z działaczką Agrounii, która zaczepiła go na molo w Sopocie. Nagranie z tego spotkania komentowali politycy opozycji. - Ta rozmowa jest przykładem z jednej strony niekompetencji, a z drugiej strony buty i arogancji - ocenił Marcin Kierwiński. - Proszę kupić gofra i przestać gwiazdorzyć - zaapelował do prezesa NBP Tomasz Trela z Lewicy.

Kierwiński: bardziej niż prezesem NBP jest nieudanym stand-uperem

Nagranie z udziałem Glapińskiego i porady, których udzielał, komentowali w poniedziałek politycy. Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "Glapiński zaskakuje". - Bardziej niż prezesem NBP jest nieudanym stand-uperem, osobą, który mówi to, co mu ślina na język przyniesie - mówił.

Zandberg: konferencja prezesa NBP na molo - to dosyć spektakularne

Adrian Zandberg z Lewicy ocenił, że "to dosyć spektakularne, żeby konferencje prezesa NBP odbywały się na Facebooku, na molo podczas wakacji". - Myślę, że inne banki centralne z zadziwieniem mogą patrzeć na to, co wyprawia pan prezes Glapiński - dodał.

- Jeżeli prawdą jest to, że prezes Glapiński chce skończyć z tymi podwyżkami stóp, to byłaby to dobra informacja. Bo to, co pan prezes wyczyniał przez ostatnie miesiące, kiedy brał udział w konkursie, kto podniesie stopy najwyżej i najszybciej w Europie, niespecjalnie przyniosło efekty - stwierdził Zandberg.