Hausner: wiarygodność Glapińskiego jest tak niska, że skuteczność jego decyzji jest ograniczona

Sejm głosami PiS, Kukiz'15 i dwóch posłów niezrzeszonych wybrał w czwartek 15 sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. - To dalsze niszczenie praworządności, dalsze pogłębianie konfliktu z Unią Europejską, coraz większe sumy odszkodowań za wasze bezprawne działania - krytykowała rządzących posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Głosowanie w tej sprawie zostało dodane do harmonogramu posiedzenia. Posłanka KO nazwała to "haniebną wrzutką i łamaniem konstytucji".