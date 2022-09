Szef NBP o "braku kryzysu", opozycja komentuje. "Wygląda to bardzo dramatycznie. Ręce zacierają tylko rządzący"

Wypowiedzi pana Glapińskiego są oderwane od rzeczywistości - w taki sposób czwartkowe wystąpienie prezesa NBP podsumował poseł Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Adam Glapiński na konferencji prasowej przekonywał, że "nie ma żadnego kryzysu". To - jak zaznacza opozycja - słowa o tyle zdumiewające, że "gospodarka szoruje po dnie", a Polakom coraz trudniej jest spłacać raty kredytów. - Z tego, co mówił prezes NBP, wynika, że sytuacja nie będzie się pogarszać - komentował Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS.

- Sytuacja jest dobra, nie ma żadnego kryzysu. Wiem, że to od razu będzie w tytułach, jak to szalenie się mylę i ile to potrwa, ale tak czy inaczej rozwijamy się w dobrym tempie - mówił w czwartek prezes NBP Adam Glapiński. Podczas konferencji prasowej, której przebieg relacjonowaliśmy na tvn24.pl , podkreślał, że " inflacja pod koniec przyszłego roku będzie w karbach":

- Czy to będzie sześć, siedem, czy to będzie trzy, czy to będzie dziewięć, ale to będzie cały proces schodzący. Natomiast jeśli te ceny regulowane wzrosną na początku roku przed decyzję administracyjną - powtarzam, nie rynkową i tarcza będzie ograniczona - no to będziemy oczywiście mieli wzrost inflacji na początku roku. Pewien wzrost inflacji - mówił Glapiński.