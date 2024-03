Wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Szczegóły

We wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego jest osiem głównych zarzutów - przekazał w czwartek dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, który nieoficjalnie dotarł do treści tego dokumentu.

- To są i zarzuty o to, co się działo wewnątrz instytucji, że prezes NBP nie dopuszcza członków Rady Polityki Pieniężnej i części członków zarządu NBP do informacji. Są też zarzuty o skup obligacji w roku 2020 roku, ale są też zarzuty dotyczące premii dla Adama Glapińskiego. Jest bardzo różny ciężar gatunkowy tych zarzutów - mówił Piasecki.