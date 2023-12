Kobosko: Glapiński wynajął prawdziwą armię prawników, żeby się bronić

Myślę, że może pojawić się wniosek w sprawie postawienia prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 Michał Kobosko, wiceprzewodniczący Polski 2050. Dodał jednak, że nie może ujawnić szczegółów tych działań, ponieważ Glapiński "wynajął prawdziwą armię prawników", żeby się bronić przed ewentualnym zawieszeniem go w obowiązkach.

Michał Kobosko, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050, poseł oraz przewodniczący sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 do możliwości postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

- To jest kwestia, która jest rozważana, która jest na stole. Nie uciekam od odpowiedzi, ale wychodzimy z takiego założenia, że działania, jakie będziemy podejmować jako nowa koalicja, muszą być legalne, muszą być zgodne z prawem - powiedział. - Myślę, że taki wniosek może się pojawić, ale wszystkiego nie możemy wcześniej zapowiadać, bo wiemy doskonale, że pan Glapiński wynajął prawdziwą armię prawników, żeby się bronić przed ewentualnym odsunięciem czy zawieszeniem go w obowiązkach. Więc wszystkich szczegółów tych działań, które musimy podjąć, i to musimy podjąć szybko, nie mogę ujawnić - dodał.