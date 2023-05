Joanna Tyrowicz o prezesie NBP Adamie Glapińskim: on ciągle krzyczy, taki ma charakter

Trochę nie rozumiem, jak można podnosić wiarygodność banku centralnego, mówiąc: "co złego, to nie my". Na zupełnie najprostszych poziomach to zła komunikacja - komentowała w "Rozmowie Piaseckiego" profesor Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomistka w TVN24 mówiła także o spotkaniach prezesa NBP Adama Glapińskiego z członkami RPP.

Baner na budynku NBP. Tyrowicz o haśle: to nieprawda

Pytana, czy porozmawiałaby z prezesem Glapińskim o treści banera, który wisi przed NBP, Tyrowicz odpowiedziała, że przewiduje, jaką by usłyszała odpowiedź: "bo to prawda jest". Członkini RPP stwierdziła natomiast, że jej zdaniem to nieprawda.

- Oczywiście mogę [polemizować na ten temat - przyp. red.], ale niezależnie od tego, czy to prawda na poziomie danych, czy nie, a na poziomie danych nie jest prawdą, to trochę nie wiem, po co nam bank centralny, który mówi, że jak inflacja, to nie do nas - komentowała. - Trochę nie rozumiem, jak można podnosić wiarygodność banku centralnego, mówiąc: "co złego, to nie my". Na zupełnie najprostszych poziomach to zła komunikacja, a ona jest zła, bo banki centralne tak nie robią - dodała.