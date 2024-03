Adam Burak: "jak tam u ciebie?" Anna Fijołek: "no ja mam jedną umowę na fundację" AB: "no" AF: "no a tutaj z Radkiem no to jeszcze, że tak powiem, żeśmy kontaktu nie złapali" AB: "yhy" AF: "bo ostatnio się widzieliśmy, byłam tam u niego, no to porozmawialiśmy co i jak mam załatwiać, no i poszliśmy... pójdziemy w tym kierunku, że jakieś dwie rady nadzorcze" AB: "yhy" AF: "zmiana nazwiska w tym bardzo pomoże, będzie to dobrze widziane"