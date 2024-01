Adam Bodnar wyznaczył dwóch rzeczników dyscyplinarnych sędziów

Tym samym - jak wyjaśnił resort - "z chwilą doręczenia decyzji o powołaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, rzecznicy prowadzący do tej pory te sprawy tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tym zakresie".

Czym się mają zajmować rzecznicy wyznaczeni przez Bodnara?

Sędzia Kasicki jako rzecznik dyscyplinarny ma zająć się sprawą sędziów i asesorów Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia, którzy wszczęli i prowadzili postępowanie wykonawcze w sprawach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika . W początkach stycznia czynności wyjaśniające w tej sprawie podjął zastępca rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Warszawie Jakub Iwaniec. Sędzia ten zajmie się także sprawami zarzutów postawionych krakowskiej sędzi Edycie Barańskiej, które trafiły już do Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN i w których chodzi m.in. o kwestie oceny statusu sędziów niższych instancji powołanych z udziałem KRS zmienionej po 2017 roku.

Kim są nowi rzecznicy?

Resort przypomniał, że z orzeczeń TSUE i ETPC wynika, iż "wprowadzony na przestrzeni ostatnich kilku lat nowy system postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom nie odpowiada standardom międzynarodowym i mógł być wykorzystywany do wpływania na treść orzeczeń, a także do kreowania efektu mrożącego w celu uniemożliwienia sędziom implementacji prawa unijnego oraz międzynarodowego".

Szereg postępowań wobec sędziów "budzi poważne wątpliwości"

"Wobec wielu sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne z powodu kwestionowania statusu prawnego sędziów powołanych z udziałem KRS w sposób nieprawidłowy ukształtowanej, w tym pięcioro zostało z tego powodu bezpodstawnie zawieszonych w pełnieniu obowiązków przez Izbę Dyscyplinarną SN - Paweł Juszczyszyn, Maciej Ferek, Piotr Gąciarek, Maciej Rutkiewicz i Krzysztof Chmielewski - zaś wobec dwojga sędziów wszczęto postępowania dyscyplinarne z powodu wystąpienia przez nich z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE - Anna Bator-Ciesielska i Agnieszka Niklas-Bibik - co naruszyło zobowiązania traktatowe Polski" - przywołano w komunikacie.

"Co więcej, niektóre z tych postępowań dyscyplinarnych toczyły się w sposób przewlekły utrzymując dotkniętych nimi sędziów w stanie niepewności, co samo w sobie podważało ich poczucie niezawisłości" - oceniło MS.

Zastrzeżenia co do niezależności i bezstronności dotychczasowych rzeczników

Zdaniem resortu postawa wyznaczonych przez poprzedniego ministra rzeczników dyscyplinarnych budziła wątpliwości co do poziomu ich niezależności i bezstronności. "Rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab oraz jego zastępcy Przemysław Radzik i Michał Lasota, a także pełniący funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Warszawie Jakub Iwaniec podpisali tzw. listy poparcia kandydatów do nieprawidłowo ukształtowanej KRS w ten sposób okazując poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów oraz w istotny sposób przyczyniając się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa" - wskazało ministerstwo.