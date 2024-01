Bodnar wysyła zastępców na urlop

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar "zdecydował o poleceniu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego" przez zastępców prokuratora generalnego. Mają oni od 87 do 151 dni roboczych zaległego urlopu do wykorzystania. Polecenie dotyczy prokuratorów Michała Ostrowskiego, Tomasza Janeczka i Roberta Hernanda.

"W związku z występującą w Prokuratorze Krajowej nieprawidłowością w postaci dużej ilości niewykorzystanych dni zaległego urlopu wypoczynkowego przez zastępców prokuratora generalnego (od 87 do 151 dni roboczych), prokurator generalny minister sprawiedliwości Adam Bodnar zdecydował o poleceniu wykorzystania zaległego urlopu począwszy od dnia 18 stycznia, w wymiarze 42 dni roboczych (a więc do dnia 15 marca 2024)" - czytamy w oświadczeniu.

"Wykroczenie przeciw prawom pracownika"

Zastępcy prokuratora generalnego wydali oświadczenie

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że przywrócenie prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 roku dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki prokuratora krajowego.