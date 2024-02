Prokurator generalny wycofał z Trybunału Konstytucyjnego kolejny wniosek Ziobry. "Troska o wartości konstytucyjne"

czytaj dalej

Nie podjąłem jeszcze wiążących decyzji. Daję sobie mniej więcej miesiąc na to, by się zastanowić, co będę robił - przekazał prezes Orlenu Daniel Obajtek. Dodał, że w spółce takiej jak Orlen musi być ciągłość, więc jest do dyspozycji nowej rady nadzorczej.