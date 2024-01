Ruszyło śledztwo w sprawie Adama Bodnara

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, w tym ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara. Jak informuje prokuratura, chodzi o zarzut podjęcia bezprawnych działań zmierzających do odwołania Dariusza Barskiego z funkcji prokuratora krajowego.

"Śledztwo jest śledztwem własnym prokuratora, co oznacza, że nie zostało powierzone żadnej ze służb" - wyjaśniła prokuratura.

Dariusz Barski w stanie spoczynku

Od 12 stycznia Dariusz Barski pozostaje w stanie spoczynku, co powoduje "niemożność sprawowania przez niego funkcji Prokuratora Krajowego" - przekazało tego dnia Ministerstwo Sprawiedliwości w komunikacie. Resort poinformował też, że pełniącym obowiązki prokuratora krajowego od tego dnia będzie Jacek Bilewicz. Równolegle w tej sprawie pojawił się komunikat na stronie Prokuratury Krajowej, z którego wynikało, że Dariusz Barski nadal pełni funkcję prokuratora krajowego. Padło tam też stwierdzenie, że działania nowego ministra sprawiedliwości "nie wywołują żadnych skutków prawnych".

Resort sprawiedliwości tłumaczył wówczas, że przywrócenie Dariusza Barskiego do służby czynnej w dniu 16 lutego 2022 przez poprzedniego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę zostało dokonane z naruszeniem obowiązujących przepisów i nie wywołało skutków prawnych. Zastosowano bowiem przepis ustawy, który już nie obowiązywał.

Ze szczegółowych wyjaśnień resortu sprawiedliwości wynika, że do powołania Barskiego na stanowisko w 2022 roku zastosowano art. 47 § 1 i 2 Przepisów wprowadzających - Prawo o prokuraturze, który wszedł w życie w 2016 roku, pozwalający na przywrócenie do służby czynnej prokuratorów, którzy przeszli już w stan spoczynku. Jak podkreśliło MS taka możliwość była jedynie w okresie od 4 marca 2016 do 4 maja 2016 roku. - Dlatego też nie sposób uznać skuteczności decyzji Prokuratora Generalnego podjętej w trybie wspomnianego przepisu w dniu 16 lutego 2022 roku, a zatem po upływie blisko 6 lat od zakończenia jego obowiązywania - napisał resort sprawiedliwości.