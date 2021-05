Adam Bodnar po raz ostatni wystąpi w Sejmie

Jak wynika z harmonogramu Sejmu, Adam Bodnar ma zabrać głos o godzinie 10. Jego wystąpienie będziemy relacjonować na żywo w portalu tvn24.pl. Transmisję będzie można oglądać w TVN24 i w internecie w TVN24 GO .

Wciąż nie ma następcy Bodnara

Kadencja Adama Bodnara dobiegła końca we wrześniu ubiegłego roku. Do tej pory, mimo kilku prób, parlamentowi nie udało się dokończyć procesu wyboru. Ostatnią osobą, którą Sejm wybrał na to stanowisko, był poseł PiS Bartłomiej Wróblewski, ale ostatecznie Senat nie zaakceptował tej kandydatury.