Bodnar: cały świat będzie się przyglądał sytuacji związanej z wyborem RPO

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest o tym, czy będziemy mieć prawo do niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też nie - mówił w "Tak jest" w TVN24 Adam Bodnar. Mówiąc o charakterystyce swojej pracy, wskazywał, że "te ostatni rok to była przede wszystkim pandemia i wszelkie problemy z nią związane".

"Cały świat będzie się temu przyglądał, jak Polska sobie z tym poradzi"

- Ale tak naprawdę ten wyrok nie jest o tym, jak długo mam wykonywać jeszcze te zadania, ale o tym, czy będziemy mieć prawo do niezależnego Rzecznika Praw Obywatelskich, czy też nie - kontynuował.

Bodnar mówił jednak, że jeżeli politycy poszukaliby kandydata, który jest w stanie pogodzić Sejm z Senatem i zostałby powołany w ciągu najbliższych trzech miesięcy, to ten wyrok "z punktu widzenia konstytucyjnego być może nie miałby aż tak wielkiego znaczenia".

- I myślę, że cały świat będzie się temu przyglądał, jak Polska sobie z tym poradzi, bo dziś stanowisko wydało już i Human Rights Watch, i Komisarz Praw Człowieka [Rady Europy - przyp. red.] i ustosunkowała się do tego też wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova - dodał.

Bodnar: to jest wyrok o tym, czy będziemy mieli prawo do niezależnego RPO

Bodnar: to jest wyrok o tym, czy będziemy mieli prawo do niezależnego RPO TVN24

Bodnar: trudno mieć wrażenie, że sędzia Piotrowicz zachowa absolutną bezstronność w mojej sprawie

Mówiąc szerzej o okolicznościach, w jakich zapadło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, Bodnar stwierdził, że "mieliśmy do czynienia z manipulacją składem orzekającym", przypominając tym samym, że zachodziły w nim zmiany.

Odniósł się też do faktu, że jednym z sędziów był były poseł PiS Stanisław Piotrowicz. - Jak się prześledzi wypowiedzi Stanisława Piotrowicza, zwłaszcza z okresu, kiedy był szefem sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, to trudno mieć wrażenie, że może on zachować absolutną bezstronność w sprawach, które pośrednio mnie dotyczą - powiedział Adam Bodnar.