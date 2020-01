Bodnar: Polska już dawno powinna zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Na koniec będzie to musiało oznaczać konieczność zmiany ustawowej i naprawienie funkcjonowania systemu dyscyplinarnego sędziów. Myślę, że zanim pojawi się zmiana ustawowa, to nastąpi takie faktyczne wymuszenie tego, że Izba Dyscyplinarna przestanie funkcjonować - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Odniósł się w ten sposób do wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie prac Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Komisja Europejska zdecydowała we wtorek w Strasburgu, że wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) o zablokowanie prac polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeśli TSUE przyjmie ten wniosek, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, zapytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, co w związku z tym wnioskiem powinny zrobić polskie władze, odpowiedział, że Polska "już dawno powinna zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej". Dopytywany, kto konkretnie powinien to zrobić, odparł: - Wszystkie władze Rzeczypospolitej.

- Na koniec będzie to musiało oznaczać konieczność zmiany ustawowej i naprawienie funkcjonowania systemu dyscyplinarnego sędziów. Myślę, że zanim pojawi się zmiana ustawowa, to nastąpi takie faktyczne wymuszenie tego, że Izba Dyscyplinarna przestanie funkcjonować - stwierdził.

- Zanim doszło do tego wniosku Komisji Europejskiej, to mieliśmy do czynienia ze złożeniem oryginalnego wniosku Komisji, stwierdzającego naruszenie prawa unijnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całego mechanizmu dyscyplinarnego. Polska została o tym zawiadomiona, odpowiedziała, że się z tym nie zgadza, później była jeszcze kolejna procedura i dopiero wtedy sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości (UE - red.). To był moment na refleksję, że coś jest nie tak - wskazywał Bodnar. Dodał, że wówczas "Polska nic z tym nie zrobiła".

Nawiązał w ten sposób do faktu, że Komisja Europejska poinformowała w październiku ubiegłego roku, że kieruje skargę do TSUE, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną" w Polsce. Jak wówczas uzasadniała, obecny system nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez nową Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Bodnar o działaniach CBA wobec Grodzkiego: dostrzegam w nich kontekst polityczny

Rzecznik Praw Obywatelskich odniósł się także do zarzutów o przyjmowanie łapówek, jakie padają pod adresem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie prowadzi od początku grudnia śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych przez "osobę pełniącą funkcję publiczną" w szpitalu w szczecińskim Zdunowie. Z kolei 9 stycznia CBA wydało komunikat, w którym zaapelowało do osób, "które dały się uwikłać w korupcyjny proceder i wręczyły korzyść majątkową, o zgłaszanie się do szczecińskiej delegatury Biura".

Bodnar zapytany o ocenę takich działań służb, odpowiedział, że są one "bardzo niecodzienne". - Zamieszczanie ogłoszenia na stornie internetowej, później powielanie tego w mediach społecznościowych, wypowiedzi zmierzające do poszukiwania osób, które oferowały korzyść majątkową, to jest coś bardzo niestandardowego - ocenił.

- Po pierwsze, nie przypominam sobie, żeby tego typu ogłoszenia były w taki sposób dystrybuowane i co więcej, żeby dotyczyły osób, które pełnią najważniejsze funkcje w państwie - kontynuował. Dodał, że w tej sytuacji powstaje pytanie, czy nie chodzi o "kontekst polityczny".

- Prokuratura musi się zainteresować wtedy, kiedy wpływa rzeczywiste zawiadomienie, które jest oparte na uzasadnionych podstawach. Natomiast w wielu z tych spraw, które były zgłaszane, mam wrażeniem że jednak mieliśmy problem z wiarygodnością, bo często zeznania były zmieniane, zmieniały swoje wypowiedzi publiczne, a mieliśmy do czynienia z nadaktywnością prokuratury - mówił.

"Prokuratura to nie jest już od dawna organ, który jest w pełni niezależny"

Gość TVN24 mówił także, że "prokuratura to nie jest już od dawna organ, który jest w pełni niezależny". - To nie jest w pełni odpowiedzialny strażnik ochrony naszych praw i praworządności. W pewnych sytuacjach działa także na zawiadomienie polityczne ze względu na bezpośrednie podporządkowanie prokuratora generalnego ministrowi sprawiedliwości, bo to jest ta sama osoba (Zbigniew Ziobro - red.) - zwracał uwagę Adam Bodnar.

Źródło: TVN24