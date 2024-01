Adam Bodnar polecił odwołanie 144 prokuratorów. "Decyzja, która jest bardzo przemyślana"

Bodnar: to decyzja, która jest bardzo przemyślana i przygotowana

- To, co było dla mnie bardzo ważne to to, by nie dokonywać tego aktu z dnia na dzień, tylko stworzyć okres, tak jak to powinno wyglądać, trzech miesięcy na przeprowadzenie całej operacji dokonania tej zmiany. Te trzy miesiące plus de facto dwa tygodnie, bo do tego czasu pan prokurator Barski musi wydać odpowiednie decyzje, to jest ten okres, by się przygotować do tego, kto ma przejąć odpowiednie postępowanie, jak zmienić być może strukturę organizacyjną prokuratury, w jaki sposób dostosować jej funkcjonowanie - wyjaśniał Bodnar.