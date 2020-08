"To było pięć lat ataku na niezależne instytucje". Zdaniem Bodnara "mamy bardzo poważne kłopoty"

Ostatnie pięć lat upłynęło pod znakiem rozmontowywania podstawowych mechanizmów demokracji konstytucyjnej - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Adam Bodnar. Rzecznik Praw Obywatelskich podsumował swoją pięcioletnią kadencję, która kończy się we wrześniu.

Bodnar wystąpił w czwartek w Senacie, gdzie przedstawił informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2019 roku. Było to jego ostatnie wystąpienie w izbie wyższej w roli RPO, więc podsumowywał też całą swoją kadencję.

Bodnar: Demokracja nie kończy się z dniem wyborów. Doświadczamy jej każdego dnia

"To było pięć lat ataku na niezależne instytucje"

Gość TVN24 ocenił, że pięć lat jego kadencji "to było pięć lat ataku na niezależne instytucje strzegące praw i wolności jednostki". - To było pięć lat podważania wartości konstytucyjnych związanych z ochroną praw jednostki. To było pięć lat podważania naszej lojalnej współpracy z Unią Europejską i innymi organizacjami międzynarodowymi - wyliczał.