Bodnar podsumował rok "sprzątania stajni Augiasza"

Bodnar podkreślił, że "na praworządność wkłada się kilka elementów. - To są sprawne i naprawdę niezależne sądy. To jest niezależna, odpolityczniona prokuratura. To są instytucje państwowe, które działają zgodnie z Konstytucją. To jest sprawny wymiar sprawiedliwości, który ściga każdego, kto łamie prawo. Wreszcie to są rozliczenia osób, które to prawo łamały, a nie poniosły za to żadnych konsekwencji, a instytucje państwowe wręcz roztaczały nad nimi parasol ochrony - wymieniał.