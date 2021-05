Rzecznik Praw Obywatelskich po raz ostatni przemawia w Sejmie. Nagle przerywa mu dzwonek

"Przez sześć lat nastąpił niespotykany chaos prawny"

To ostanie sejmowe wystąpienie Bodnara jako RPO.

Mówił, że w zeszłym roku jego biuro otrzymało ponad 72 tysiące pism i sygnałów od obywateli. Jak dodał, to wzrost o 22 procent w stosunku do 2019 roku.

Dodał, że jednym z elementów interwencji była organizacja wyborów prezydenckich, które się nie odbyły. "Także te późniejsze wybory zaowocowały szeregiem skarg kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich" - dodał.

Wystąpienie przerwane przez dzwonek

Zdziwiony tym Bodnar zapytał się w związku z tym, ile ma czasu na prezentację swojej sejmowej informacji. Prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Gosiewska powiedziała, że przewidziane było pięć minut, ale że przedłuży mu czas. Jednocześnie zwróciła się do niego, aby skupił się w swojej wypowiedzi na informacjach o działalności RPO w 2020 roku.

"Musimy przeanalizować procedury, które zawiodły"

- W sprawie pandemii musimy postępować zgodnie z zasadą rozliczalności władz publicznych. Musimy przeanalizować wszystkie procedury i mechanizmy, które zawiodły we wszystkich sferach życia społecznego: zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, funkcjonowania władz publicznych - mówił dalej Bodnar.

Lipiec: nie zgadzamy się z wieloma działaniami RPO

Mówił również, że "trudno uznać za poprawne funkcjonowanie RPO, kiedy rzecznik wydaje pochwałę dla ludzi, którzy burzą porządek prawny Polski". - W imieniu Prawa i Sprawiedliwości chciałem oświadczyć, że tę informację przez Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmujemy do wiadomości, chociaż nie zgadzamy się z wieloma działaniami, które podejmował Rzecznik Praw Obywatelskich - zakończył.

"Prawdziwa piątka Kaczyńskiego"

Następnie głos zabrał inny przedstawiciel klubu KO Michał Szczerba. Nawiązując do przerwania wystąpienia Bodnara przez dźwięk dzwonka, stwierdził, że "pięć minut dla RPO to prawdziwa piątka Kaczyńskiego".

- Informacja Rzecznika to jest lustro, wasze lustro. A takie lustro powinno być czyste. Nie chodzi o to, żeby pudrować rzeczywistość. Trzeba ludziom mówić, jak jest. W tym lustrze powinna przejrzeć się władza - zwrócił się do rządzących.