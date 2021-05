"Wzywamy polskie władze do działania zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski"

Skuteczna i niezależna krajowa instytucja obrony praw człowieka, instytucja ombudsmana oraz organ do spraw równości, są niezbędnymi elementami każdego demokratycznego państwa - pisze we wspólnym oświadczeniu sześć międzynarodowych organizacji zajmujących się prawami człowieka. Apelują do polskich władz o zapewnienie "skutecznego i niezależnego funkcjonowania" instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.