Bodnar: to pokazuje, że Święczkowski i PiS bardzo się boją

Jak podało RMF FM, grupa posłów opozycji złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek dotyczący zbadania zasad i trybu wyboru sędziów TK. Według RMF FM rozstrzygnięcie sprawy może zablokować powołanie przez koalicję sędziów na sześć zwolnionych wakatów. "Chodzi też o umożliwienie prezydentowi odmowy przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów" - czytamy. RMF FM napisało, że autorzy wniosku między innymi kwestionują regulowanie zasad wybierania sędziów uchwałą Sejmu, jak to jest obecnie.

Bodnar: chodzi o to, żeby dać podkładkę dla Nawrockiego

Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator KO i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jak ocenił, "to pokazuje, że pan prezes [Bogdan] Święczkowski i PiS bardzo się boją tego, że Trybunał Konstytucyjny wreszcie stanie się niezależnym organem, że te sześć osób, które zostaną wybrane do Trybunału Konstytucyjnego, będą miały niezależne, zgodne z konstytucją czy z duchem konstytucjonalizmu spojrzenie na funkcjonowanie tego organu".

- Jak czytam informacje o wniosku, tak sobie myślę, że głównie chodzi o to, żeby dać podkładkę dla Karola Nawrockiego, żeby nie musiał dokonywać zaprzysiężenia. Jeżeliby odmówił zaprzysiężenia, to wpada w delikt konstytucyjny, tak samo jak prezydent [Andrzej] Duda. Natomiast jeżeli będzie miał jakikolwiek wyrok, postanowienie Trybunału, jakieś postanowienie zabezpieczające, będzie mówił: "no proszę, ja tutaj działam, trybunał tak powiedział, przecież nie mogę inaczej" - mówił były minister sprawiedliwości.

Według Bodnara "niezależnie od tego, co się dzieje na tym poziomie, trzeba dokonać wyboru" sędziów.

- Jeżeli prezydent będzie odmawiał zaprzysiężenia, to myślę, że bardzo dobry jest ten pomysł pani profesor [Ewy] Łętowskiej, czyli zaprzysiężenie na forum Zgromadzenia Narodowego. Nie jest to przewidziane konstytucją, ale jeżeli prezydent nie chce wypełniać swojej roli, to trzeba szukać takiego rozwiązania, które będzie optymalne z punktu widzenia realizowania wartości konstytucyjnych - powiedział.

