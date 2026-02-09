Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bodnar: to pokazuje, że Święczkowski i PiS bardzo się boją

Adam Bodnar
Bodnar: to pokazuje, że Święczkowski i PiS bardzo się boją
Źródło: TVN24
Głównie chodzi o to, żeby dać podkładkę dla prezydenta Karola Nawrockiego, żeby nie musiał dokonywać zaprzysiężenia sędziów - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Komentował złożony przez opozycję wniosek w Trybunale Konstytucyjnym. Były minister sprawiedliwości podkreślał, że niezależnie od tego trzeba dokonać wyboru sędziów na zwolnione wakaty.

Jak podało RMF FM, grupa posłów opozycji złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek dotyczący zbadania zasad i trybu wyboru sędziów TK. Według RMF FM rozstrzygnięcie sprawy może zablokować powołanie przez koalicję sędziów na sześć zwolnionych wakatów. "Chodzi też o umożliwienie prezydentowi odmowy przyjęcia ślubowania od wybranych przez Sejm sędziów" - czytamy. RMF FM napisało, że autorzy wniosku między innymi kwestionują regulowanie zasad wybierania sędziów uchwałą Sejmu, jak to jest obecnie.

Bodnar: chodzi o to, żeby dać podkładkę dla Nawrockiego

Do sprawy odniósł się w "Faktach po Faktach" w TVN24 senator KO i były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Jak ocenił, "to pokazuje, że pan prezes [Bogdan] Święczkowski i PiS bardzo się boją tego, że Trybunał Konstytucyjny wreszcie stanie się niezależnym organem, że te sześć osób, które zostaną wybrane do Trybunału Konstytucyjnego, będą miały niezależne, zgodne z konstytucją czy z duchem konstytucjonalizmu spojrzenie na funkcjonowanie tego organu".

- Jak czytam informacje o wniosku, tak sobie myślę, że głównie chodzi o to, żeby dać podkładkę dla Karola Nawrockiego, żeby nie musiał dokonywać zaprzysiężenia. Jeżeliby odmówił zaprzysiężenia, to wpada w delikt konstytucyjny, tak samo jak prezydent [Andrzej] Duda. Natomiast jeżeli będzie miał jakikolwiek wyrok, postanowienie Trybunału, jakieś postanowienie zabezpieczające, będzie mówił: "no proszę, ja tutaj działam, trybunał tak powiedział, przecież nie mogę inaczej" - mówił były minister sprawiedliwości.

Według Bodnara "niezależnie od tego, co się dzieje na tym poziomie, trzeba dokonać wyboru" sędziów.

- Jeżeli prezydent będzie odmawiał zaprzysiężenia, to myślę, że bardzo dobry jest ten pomysł pani profesor [Ewy] Łętowskiej, czyli zaprzysiężenie na forum Zgromadzenia Narodowego. Nie jest to przewidziane konstytucją, ale jeżeli prezydent nie chce wypełniać swojej roli, to trzeba szukać takiego rozwiązania, które będzie optymalne z punktu widzenia realizowania wartości konstytucyjnych - powiedział.

OGLĄDAJ: Adam Bodnar, Andrzej Kohut, Katarzyna Górniak
pc

Adam Bodnar, Andrzej Kohut, Katarzyna Górniak

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Justyna Sochacka /akw

Źródło: TVN24, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBogdan ŚwięczkowskiAdam Bodnar
Czytaj także:
imageTitle
Zaskoczył w konkursie i przemówił po polsku. "Mam medal. Lubię!"
Najnowsze
imageTitle
Król Kacper Najmłodszy. Takiego medalisty nie mieliśmy
Najnowsze
Noc, mróz, zimno
Śliskie drogi, srogi mróz. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Zdobycz już na piersi. Zobacz ceremonię medalową
EUROSPORT
Hawana, Kuba
Kryzys na wyspie. "Nie można dusić narodu w ten sposób"
BIZNES
Zderzenie na S7 pod Białobrzegami
Zderzenie na ekspresówce. Trzy osoby ranne
WARSZAWA
imageTitle
Tak wyglądał atak na srebro
EUROSPORT
Sprzedaż węgla
Polski gigant planuje zmniejszyć zatrudnienie o pięć tysięcy osób
BIZNES
Strażnicy miejscy pomogli zagubionej seniorce
"Nie zdawała sobie sprawy, gdzie się znajduje". Potrzebowała pomocy
WARSZAWA
imageTitle
Pierwsza rozmowa z wicemistrzem. "Nie wiem, jak to zrobiłem"
EUROSPORT
imageTitle
Skakał na skróconych nartach. Tak wyglądał początek kariery Tomasiaka
EUROSPORT
Arkadiusz Myrcha, Kazimierz Smoliński
Poseł PiS o azylu Ziobry: ja stanąłbym przed sądem
Polska
imageTitle
Niesamowity Tomasiak z medalem!
EUROSPORT
Viktor Orban
"Nie jestem pewien, czy Fidesz odda władzę". Politolog o nadchodzących wyborach
Świat
Wyprzedzali w miejscach niedozwolonych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu i podwójnej ciągłej
WARSZAWA
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarte pismo Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie
BIZNES
imageTitle
Tomasiak o 0,1 pkt od medalu. Żyła na gorąco: Druga seria? Będzie dobrze!
EUROSPORT
USA-Wenezuela
"Od Karaibów po Ocean Indyjski". Siły USA dopadły tankowiec
BIZNES
imageTitle
Nigdy nie zapunktował, wszedł do finału igrzysk. Polacy pomogli
EUROSPORT
Hurtnica zwyczajna (Lasius niger) - zdj. poglądowe
Miejskie mrówki się tym zajadają, wiejskie "kręcą na to czułkami"
METEO
Europoseł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
FAŁSZEuroposeł Buda pokazuje "pierwsze transporty wołowiny z Argentyny". A to fejk
KONKRET24
Król Karol
Król zabrał głos. "Wyraził się jasno"
Świat
imageTitle
Świątek poznała pierwszą rywalkę w Dosze
EUROSPORT
Kopalnia miedzi i złota Kansanshi w Zambii
Walka o dominację w Afryce. Nowe podejście USA
BIZNES
imageTitle
Plan startów Polaków we wtorek
EUROSPORT
Droga jest zablokowana
Po zderzeniu z osobówką tir przewrócił się na bok
Lubuskie
shutterstock_2651818499
Partie produktów dla niemowląt wycofane
BIZNES
mróz zima noc
W nocy temperatura spadnie nawet do -18 stopni
METEO
Ailsa Craig
Bez tej małej i bezludnej wyspy na igrzyskach zabrakłoby jednej konkurencji
Świat
Pociąg zatrzymał się na stacji w Koluszkach
Pożar w pociągu, ewakuowano pasażerów
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica