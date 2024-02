Sytuacja w TK. "Temat sędziów dublerów jest oczywisty"

Będę robił wszystko, co w mojej mocy, by przekonywać prezydenta do podpisywania ustaw zmieniających wymiar sprawiedliwości. Zakładam, że podpisze ustawę o KRS - powiedział w TVN24 minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Mówił też o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.

Gościem "Rozmowy Piaseckiego" był w poniedziałek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. Mówił między innymi o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym i planowanej uchwale Sejmu w tej sprawie.

Podkreślił, że "temat sędziów dublerów jest oczywisty". - Sędziów dublerów, czyli osób, które zostały wybrane w sposób nieuprawniony - podkreślił.

- Temat sędziów dublerów był przedmiotem dwóch wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Prowadzone jest także postępowanie przeciwnaruszeniowe przez Komisję Europejską - przypominał minister.

- Co do Julii Przyłębskiej, pojawiają się zarzuty dotyczące zarówno objęcia przez nią mandatu prezesa, zaraz na samym początku, jak i ostatnio nawet duża część obecnego Trybunału Konstytucyjnego, można powiedzieć, że zbuntowała się przeciwko jej przywództwu. To są oczywiście kwestie, które też są rozważane w kontekście tej uchwały - dodał Bodnar.

Bodnar: nie możemy pójść w kierunku rozwiązań połowicznych

Mówiąc dalej o planowanych zmianach w TK, stwierdził, że "jest zwolennikiem tego, żebyśmy mimo wszystko dążyli do tego, by stworzyć Trybunał Konstytucyjny taki, który będzie miał wiarygodność dla wszystkich, a przede wszystkim dla społeczeństwa".

- To jest fundamentalny organ z punktu widzenia obrony wartości konstytucyjnych, też rozpatrywania różnych spraw indywidualnych. Dlatego moim zdaniem nie możemy pójść w kierunku rozwiązań połowicznych, tylko dążyć, nawet jeżeli to zajmie dłuższy czas, nawet jeżeli to będzie jakaś perspektywa wieloletnia do tego, aby odbudować niezależny Trybunał Konstytucyjny - podkreślił.

Bodnar: zakładam, że prezydent podpisze ustawę o KRS

Minister mówił też, że "będzie robił wszystko, co w jego mocy", by przekonać prezydenta do podpisywania ustaw wprowadzających zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

- Teraz jest w Sejmie ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa i to jest ustawa, którą zakładam, że pan prezydent podpisze - powiedział.

- To jest dynamiczny proces, to wszystko długo trwa. Wydaje mi się, że takie rozmowy (z prezydentem o zmianach w wymiarze sprawiedliwości - red.) będą się odbywały. Bo wszystkim nam zależy na tym, aby doprowadzić do takiego stanu rzeczy, w którym ta zasada praworządności jest przestrzegana - dodał gość TVN24.

Bodnar o rozmowach z prezydentem TVN24

Bondar: Jest lista osób inwigilowanych Pegasusem. Szokująco długa

Minister sprawiedliwości mówił też o sprawie inwigilacji Pegasusem w czasach poprzednich rządów PiS.

Przekazał, że "zna skalę" tego zjawiska. - To jest skala znacząco większa, niż to, co wiemy do tej pory - powiedział.

Przekazał, że lista osób inwigilowanych "jest w dyspozycji pana ministra koordynatora do spraw służb specjalnych". - Ja ją widziałem, też mam do niej dostęp, tylko od drugiej strony jako prokurator generalny - powiedział.

Przyznał, że lista jest "szokująco długa". - Widziałem na tej liście osoby, przy których trudno mi sobie wyobrazić powody, by miały być objęte taką kontrolą - dodał.

Bodnar o rozmowach w Brukseli

Bodnar mówił też o rozmowach w Brukseli i zapowiedzi wypłaty pieniędzy z KPO. - Z punktu widzenia planu działania, który przedstawiłem w Brukseli, to powiedziałem, jakie ustawy będą uchwalone przez parlament i jakie ustawy są w przygotowaniu, jaki jest mniej więcej harmonogram prac nad tymi ustawami - powiedział.

Zaznaczył, że "wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że to nie daje gwarancji tego, że one zostaną przyjęte, bo zależy to od prezydenta".

- Natomiast podkreśliłbym, że to uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy zależy od wypełnienia kamieni milowych, a z punktu widzenia Komisji Europejskiej te kamienie milowe na tym etapie, które były wymagane, zostały wypełnione - zaznaczył.

Autorka/Autor:ads//mrz

Źródło: TVN24