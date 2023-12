"Zawsze po stronie prawa". Adam Bodnar ma przejąć po Zbigniewie Ziobrze resort sprawiedliwości

Adam Bodnar jest kandydatem na ministra sprawiedliwości w nowym rządzie Donalda Tuska. Były Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się wejść do polityki zaledwie kilka miesięcy wcześniej. - Uważam, że to szczególny moment w historii Polski - wyjaśniał przed ogłoszeniem startu w wyborach. Zaangażowany społecznie prawnik, nauczyciel akademicki. Co jeszcze warto wiedzieć o nowym szefie resortu sprawiedliwości?

Adam Bodnar - wykształcenie

Od 2001 do 2004 roku pracował jako prawnik w kancelarii Weil, Gotshal & Manges. W latach 2004-15 był związany z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, w której pełnił między innymi funkcję wiceprezesa zarządu. W latach 2013-2014 był członkiem rady dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur, należał również do grona ekspertów Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

W 2015 roku Adam Bodnar został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastąpił na tym stanowisku prof. Irenę Lipowicz. W ciągu trwającej sześć lat kadencji podjął niemal 3 tys. różnego rodzaju interwencji. Kiedy w 2021 roku po raz ostatni przemawiał w Sejmie, mówił, że "przez sześć lat nastąpił niespotykany dotąd chaos prawny". - Ten okres mojego urzędowania trafił na czasy szczególne w najnowszych dziejach naszego państwa, czasy, w których obywatele potrzebowali coraz większego wsparcia, a władza robiła wiele, żeby ograniczyć możliwości działania urzędu rzecznika - wskazał odchodzący RPO . Jak zaznaczył, w 2020 roku jego biuro otrzymało ponad 72 tysiące pism i sygnałów od obywateli. Dodał, że to wzrost o 22 procent w stosunku do 2019 roku.

W 2023 roku Bodnar był kandydatem Paktu Senackiego w wyborach do Senatu RP. Zdobył mandat w okręgu wyborczym nr 19, obejmującym dzielnice Warszawy: Białołęka, Bielany, Śródmieście i Żoliborz, otrzymując ponad 628 tys. głosów. Kilka miesięcy wcześniej w programie "Tak jest" wyjaśnił, dlaczego chce wejść do polityki. - Uważam, że to jest szczególny moment w historii Polski - stwierdził. Zaznaczył, że tegoroczne wybory parlamentarne "przesądzą, czy my jeszcze będziemy państwem, które może o sobie mówić, że jest demokracją, czy też po prostu ruszymy bardzo mocno już w kierunku domykania systemu, tworzenia systemu autorytarnego".