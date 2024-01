Bodnar napisał do wszystkich prokuratorów

Najpierw "przywrócenie właściwych, europejskich standardów"

Napisał, że "bliska jest mu ochrona praworządności i dążenie do zachowania wierności postanowieniom konstytucji" i dlatego "w pierwszej kolejności będzie podejmował działania zmierzające do przywrócenia właściwych, europejskich standardów funkcjonowania prokuratury".

"Zgodnie z opinią Rady Konsultacyjnej Prokuratorów Europejskich (...) na temat europejskich standardów i zasad kształtujących status prokuratora we wszystkich systemach prawnych prokuratorzy przyczyniają się do zagwarantowania praworządności, w szczególności poprzez uczciwy, bezstronny i skuteczny wymiar sprawiedliwości, zaś prokuratorzy działają w imieniu społeczeństwa i w interesie publicznym, w celu ochrony praw i wolności człowieka" - wskazał Bodnar w liście. "Chciałbym, aby do czasu rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego te czynniki kształtowały podstawy działania Prokuratury" - zadeklarował.

"Będę czynił wszystko, aby mogły być one realizowane na co dzień przy wykonywaniu przez Państwa obowiązków służbowych. Nie wykluczam wykorzystywania w tym aspekcie dostępnych Prokuratorowi Generalnemu instrumentów, ale będą one transparentne i osobiście będę brał za nie odpowiedzialność. Nie dopuszczę do sytuacji, aby w ramach prokuratury podejmowane były bezprawne działania wpływające na niezależność prokuratora" - napisał Prokurator Generalny.