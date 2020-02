RPO pyta prezydenta o opóźnienia w nadawaniu tytułów naukowych

Opóźnienia w nadawaniu tytułów naukowych

Jak zwrócono uwagę w komunikacie, tylko w wyjątkowej sytuacji - możliwości naruszenia praw autorskich przez kandydata do tytułu profesora – ustawa przewiduje możliwość zwrócenia się przez prezydenta RP do Centralnej Komisji o dołączenie do wniosku opinii komisji ds. etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. "Tym samym wątpliwości dotyczące wybranego przez kandydata do tytułu obszaru badań, czy jego działalność publiczna, nie podlegają weryfikacji przez Prezydenta RP" - napisano.