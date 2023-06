Adam Bodnar: kobiety w Polsce poddawane są nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu, jeśli nie torturom

Bodnar: w Polsce gwałcone są prawa kobiet

- Uważam, że te wszystkie tragedie pokazują, jak gwałcone są prawa kobiet w Polsce. Jak kobiety poddawane są nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu, jeśli nie torturom - komentował profesor Adam Bodnar. - To jest właśnie to, do czego doprowadził ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku (ograniczający prawo do aborcji - red.) - dodał.