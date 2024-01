Bodnar i Śmiszek po spotkaniach w Brukseli. "Powiedzieliśmy Europie jedno: wróciliśmy"

Bodnar: jako Polska mamy sporo do zaoferowania

Jak dodał, takie spotkanie to też "okazja do różnych spotkań bilateralnych". - Każde takie spotkanie to jest okazja, żeby wyjaśnić, jak wygląda sytuacja w Polsce, jak sobie radzimy z przywracaniem praworządności, ale też okazja, żeby nawiązać podstawowe relacje i na ich podstawie budować przyszłą współpracę bilateralną pomiędzy poszczególnymi państwami. Myślę, że my jako Polska mamy sporo do zaoferowania, ale także sporo możemy się od innych państw nauczyć - mówił szef resortu sprawiedliwości.