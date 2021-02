"Jestem pewny w 200 procentach, że zawieszenie Adama Bielana jest prawnie bezskuteczne"

Bortniczuk: napompowano ciała statutowe tak, aby więcej nie przegrywać głosowań

Polityk Porozumienia: na ostatnim kongresie szef partii zapomniał być wybrany

- Jarosław Gowin był wybrany na szefa partii sześć lat temu, a kadencja naszych władz wynosi trzy lata – powiedziało PAP źródło. - Trudno w to uwierzyć, że na ostatnim kongresie szef partii zapomniał być wybrany. Potwierdza to stenogram z kongresu, że wszyscy to przegapiliśmy. Zgodnie ze statutem w momencie, kiedy dochodzi o sytuacji wygaśnięcia członkostwa prezesa w partii, niemożności wykonywania przez niego mandatu lub jego rezygnacji, do czasu wyboru przez kongres nowego prezesa uprawnienia wykonuje przewodniczący konwencji krajowej. W tej chwili obraduje sąd koleżeński partii w tej sprawie – powiedział w czwartek wieczorem polityk Porozumienia, pragnący zachować anonimowość.