Bielan: wydaje mi się, że wicepremier Kaczyński rozumie, jaka jest sytuacja w naszej partii

"Konsekwencja stosowania statutu w naszej partii"

- Zgodnie z decyzją krajowego sądu koleżeńskiego kadencja pana prezesa Jarosława Gowina została wygaszona. Obowiązki prezesa zostały powierzone, według statutu, przewodniczącemu Konwencji Krajowej, czyli mnie - oświadczył. Zapytany, czy to zdanie całej partii, czy jego osobiste stanowisko, odparł, że "to jest konsekwencja stosowania statutu w naszej partii i faktu, że Jarosław Gowin po raz ostatni został wybrany na trzyletnią kadencję (prezesa - red.) w kwietniu 2015 roku".

Bielan oznajmił, że wyznaczenie go do pełnienia obowiązków prezesa to nie jest jego decyzja. - To jest decyzja sądu koleżeńskiego - przekonywał.