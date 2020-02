"Stał za tym ważny interes państwowy". Bielan o ujawnieniu materiałów w sprawie willi w Kazimierzu Dolnym

Atakowano Centralne Biuro Antykorupcyjne za to, że rzekomo nie było podstaw do akcji przeciwko panu Kwaśniewskiemu - powiedział w "Kropce nad i" rzecznik sztabu starającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy, europoseł PiS Adam Bielan (Porozumienie). Komentował ujawnienie przez CBA materiałów ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. - Stał za tym ważny interes państwowy - przekonywał.

Centralne Biuro Antykorupcyjne na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach udostępniło 11 lutego materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym , która miała należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. To między innymi raport, protokoły przesłuchań oraz stenogramy i nagrania prywatnych rozmów telefonicznych.

Bielan: stał za tym ważny interes państwowy

Pytany, jaki interes państwowy, odparł, że "taki, że atakowano Centralne Biuro Antykorupcyjne za to, że rzekomo nie było podstaw do akcji przeciwko panu Kwaśniewskiemu".

"To jest również wybór modelu współpracy z rządem"

"Wybory przyspieszone są wtedy, kiedy kruszy się większość parlamentarna"

- Nic na to nie wskazuje, że w tej kadencji do czegoś takiego dojdzie. W związku z tym będziemy mieć obecny parlament i obecny rząd do jesieni 2023 roku. I albo będziemy mieć prezydenta, który zgodnie współpracuje z rządem - czasem krytycznie patrzy na niektóre działania, ale jednak nie wkłada przy każdej okazji kija w szprychy - albo będziemy mieć kandydata opozycji, który (...) będzie torpedować wszystkie działania tego rządu - mówił Bielan.

Turczynowicz-Kieryłło "została poproszona o przedstawienie okoliczności związanych z incydentem w Milanówku"

Portal RMF FM podał we wtorek, że podczas poniedziałkowego wyjazdowego posiedzenia klubu PiS w Jachrance politykom nie spodobało się, że szefowa kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy mecenas Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w swoim wystąpieniu skarżyła się, że jest atakowana i mówiła o sobie. "Mówiła o sobie tak długo (...) - co najmniej 5 minut - że politycy PiS stracili cierpliwość i przerwali jej wystąpienie głośnymi okrzykami: 'Andrzej Duda'" - napisał portal.

Incydent z Turczynowicz-Kieryłło i mieszkańcem Milanówka

Jolanta Turczynowicz-Kieryłło w rozmowie z gazetą potwierdziła, że doszło do zdarzenia. Dodała, że zrobiła to po to, "by ratować siebie i dziecko". "Według jej relacji zaatakował ich barczysty mężczyzna, a ona nie wiedziała, jak się bronić. Chwilę potem wezwała policję" - pisze "GW".