Bielan: Moje zawieszenie to krok uprzedzający. Gowin nie jest prezesem partii

Przekazała również, że "w stosunku do trzech członków partii została podjęta decyzja o zawieszeniu oraz został skierowany wniosek do krajowego sądu koleżeńskiego o wydalenie z partii".

Bielan: kształt prezydium jest niezgodny ze statutem partii

Bielan: sąd koleżeński postanowił o wygaśnięciu kadencji Gowina

Według szefa Konwencji Krajowej Porozumienia sąd koleżeński w czwartek wieczorem uchylił wszystkie uchwały o zawieszeniu i wydaleniu z partii oraz postanowił o wygaśnięciu kadencji Gowina oraz o tym, że to on jako szef Konwencji Krajowej pełni obecnie funkcję prezesa. Sroka mówiła Polskiej Agencji Prasowej, że sąd koleżeński zbierze się w piątek, a czwartkowy zebrał się bezprawnie.

Zdaniem Bielana najistotniejszy jest efekt kwerendy dokumentów w sprawie wyboru prezesa partii, co jest źródłem obecnego konfliktu.

- Nie mogłem uwierzyć, jak się o tym dowiedziałem, bo nie pamiętałem tego, ale okazało się, że prowadzący wtedy kongres Marek Zagórski uznał, że ponieważ jest to kongres nadzwyczajny, odbywający się 2,5 roku po tym z kwietnia 2015 roku, a kadencja prezesa trwa trzy lata, to wybierze się tylko te ciała konieczne - zarząd, prezydium, przewodniczącego konwencji krajowej, a przewodniczący zostanie wybrany za pół roku w kwietniu 2018 roku. Tak się jednak nie stało, dlatego w kwietniu 2018 roku zakończyła się formalnie kadencja prezesa Gowina. Natomiast Marek Zagórski przeszedł do PiS i tajemnicę wyboru prezesa zabrał ze sobą - dodał europoseł.