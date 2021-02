"Konsekwencja stosowania statutu w naszej partii". Adam Bielan przedstawia swoją wersję zdarzeń

CAŁA ROZMOWA Z ADAMEM BIELANEM W PIĄTKOWYM "SPRAWDZAM" O GODZINIE 20 W TVN24. JUŻ TERAZ DOSTĘPNA W INTERNECIE NA TVN24 GO.

Bielan: obowiązki prezesa zostały powierzone mnie

Zapytany, czy to zdanie całej partii, czy jego osobiste stanowisko odparł, że "to jest konsekwencja stosowania statutu w naszej partii i faktu, że Jarosław Gowin po raz ostatni został wybrany na trzyletnią kadencję (prezesa partii - red.) w kwietniu 2015 roku".

Bielan: kształt prezydium jest niezgodny ze statutem partii

"Na ostatnim kongresie nie wybrano prezesa partii"

Według Bielana sąd koleżeński w czwartek wieczorem uchylił wszystkie uchwały o zawieszeniu i wydaleniu (go - red.) z partii, postanowił o wygaśnięciu kadencji Gowina oraz o tym, że to on (Bielan - red.) jako szef Konwencji Krajowej pełni obecnie funkcję prezesa. Sroka mówiła Polskiej Agencji Prasowej, że sąd koleżeński zbierze się w piątek, a czwartkowy zebrał się bezprawnie.