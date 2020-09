Adam Bielan o laurkach dla prezesa PiS i oglądaniu rodeo

Po zakończonych negocjacjach dojdzie do podpisania porozumienia, Zjednoczona Prawica będzie nadal zjednoczona, a te ostatnie kilkanaście dni będzie tylko przykrym incydentem - mówił w piątek w "Faktach po Faktach" europoseł PiS i polityk Porozumienia Adam Bielan. W programie odpowiadał także na pytania o to, czy bliżej mu do szefa Prawa i Sprawiedliwości, czy Porozumienia.

Laurki dla prezesa PiS. Co z prezesem Porozumienia? "Nie lubi kotów"

Bielan dopytywany w TVN24, czy zatem bliżej mu do prezesa PiS, czy prezesa Porozumienia odparł, że nie musi dokonywać takich wyborów. - Jestem przekonany, że po zakończonych negocjacjach dojdzie do podpisania porozumienia, Zjednoczona Prawica będzie nadal zjednoczona, a te ostatnie kilkanaście dni będzie tylko przykrym incydentem w ponad sześcioletniej historii naszego obozu - mówił.

Bielan: prezes być może nocami, zamiast rodeo, ogląda powtórki "Faktów po Faktach"

Na pytanie prowadzącego, czy w takim razie to TVN24 spowodowało, że prezes partii rządzącej wchodzi do rządu, Bielan odparł, że "tak daleko by się nie posunął" w takich twierdzeniach. - Ale być może, trzeba pytać pana prezesa Kaczyńskiego - dodał, po czym przyznał: - Być może nocami, zamiast rodeo, ogląda również powtórki "Faktów po Faktach". To są oczywiście żarty.