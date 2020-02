Trzeba będzie walczyć w tej kampanii do ostatniego dnia, do ostatniej godziny. Na pewno nie możemy zgrzeszyć pychą - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 Adam Bielan, komentując sobotnią konwencję rozpoczynającą kampanię prezydencką Andrzeja Dudy. Europoseł PiS ocenił także szeroko komentowany gest posłanki Prawa i Sprawiedliwości Joanny Lichockiej wykonany w sali sejmowej.

"Pani poseł nie zapanowała nad tymi emocjami"

Pytany o to, czy nie niepokoi go, że gest posłanki Lichockiej zostanie zapamiętany szczególnie w czasie rozpoczętej już kampanii wyborczej, odpowiedział, że "pani Lichocka nie wytrzymała napięcia, ale przeprosiła". Dodał, że "w Sejmie zasiadają hejterzy, którzy pokazywali dużo gorsze gesty".

"Na pewno nie możemy zgrzeszyć pychą"

Bielan powiedział w TVN24, że z konwencji zapamiętał najbardziej "olbrzymią, pozytywną energię". - To nie będzie spacerek, to będzie bardzo brutalna kampania wyborcza. Trzeba będzie walczyć w tej kampanii do ostatniego dnia, do ostatniej godziny - ocenił. - Na pewno nie możemy zgrzeszyć pychą - zaznaczył.