"Jeżeli chcą coś załatwić, to tylko z Adamem". Ile może "szara eminencja" PiS-u?

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Sylwester 2001 roku. Adam Bielan i Michał Kamiński, wówczas młodzi posłowie, żegnają stary rok z żonami na słonecznej Kubie. Ten pierwszy zaczytuje się w tamtym czasie w książce "Sułtani spinu" o Alastairze Campbellu, brytyjskim spin doktorze, odpowiedzialnym za strategie medialne i wizerunkowe ówczesnego premiera Tony'ego Blaira. To właśnie zafascynowany tą lekturą Bielan miał rzucić do Kamińskiego: "Zostańmy spin doktorami PiS".

W ciągu następnego ćwierćwiecza Bielan i Kamiński na trwałe zapisali się w historii polskiej polityki, choć ich drogi wielokrotnie się rozchodziły. Bielan, po wielu perturbacjach, dalej jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, Kamiński jest dziś po innej stronie politycznej barykady. I to ten pierwszy mocniej pracuje dziś na miano nadwiślańskiego "sułtana spinu".