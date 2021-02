Bortniczuk: będzie to musiał rozstrzygnąć sąd

Na dzisiaj rzeczywiście mamy w partii dwuwładzę i tę kwestię będzie musiał rozstrzygnąć sąd powszechny - komentował w "Sprawdzam" poseł Kamil Bortniczuk. Chociaż krajowy sąd koleżeński wykluczył go z ugrupowania, to Bortniczuk przyznał, że nadal czuje się politykiem partii. Argumentował, że "sąd partyjny obraduje w niestatutowym składzie". Wiceminister obrony narodowej, wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa przekonywał zaś, że decyzje tego sądu są prawomocne.

Adam Bielan utrzymuje, że to on sam pełni obecnie funkcję prezesa Porozumienia, a trzyletnia kadencja Jarosława Gowina, wybranego na szefa partii w 2015 roku, upłynęła w kwietniu 2018 roku, bo na nadzwyczajnym kongresie, który odbył się jesienią 2017 roku, nie przeprowadzono wyboru nowego szefa partii.

"To są konsekwencje uzurpacji władzy"

Według Ociepy Bialan "jest byłym członkiem" ugrupowania. - Nasz krajowy sąd koleżeński prawomocnie usunął go z partii - powiedział wiceprezes Porozumienia. Na uwagę, że europoseł nie uznaje tej decyzji, ponieważ uważa, że sąd nie jest uformowany w sposób statutowy, Ociepa uznał, że Bielan "próbuje zafałszować rzeczywistość".

- Ta sytuacja wewnętrzna w naszej partii na pewno nie służy jej wizerunkowi ani sile Zjednoczonej Prawicy. Ale to są konsekwencje uzurpacji władzy - mówił wiceminister.

Bortniczuk: nie mogę sobie robić z gęby cholewy

- Jestem prawnikiem, jestem zobowiązany, nie mogę sobie robić z gęby cholewy, jak to się brzydko mówi. Śledzę tę sprawę i wszelkie te fakty (...) są za tym, że - niestety - ale kadencja prezesa Jarosława Gowina wygasła - powiedział.

Mówił także, iż "oczywiście, że się czuje" politykiem Porozumienia, bo - jak zaznaczył - "sąd partyjny obraduje w niestatutowym składzie". Poseł zaprzeczył też, że będzie odwoływał się od decyzji o jego wykluczeniu. Jak ocenił, krajowy sąd koleżeński "to nie jest sąd".

- Sąd został powołany przez kongres, a w ostatnich tygodniach panowie działając w niestatutowych ciałach, odwołali dwóch z trzech członków sądu koleżeńskiego i powołali na to miejsce nie powołanych przez kongres, tylko wygodnych sobie kolegów - mówił. - Po drugie, wniosek do sądu był skonstruowany w sposób nieprawidłowy, ponieważ złożyło go prezydium powołane nie przez prezesa, bo prezesem na dzisiaj jest Adam Bielan - powiedział.