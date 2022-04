Leki na nadciśnienie wycofane z aptek. "Obecność zanieczyszczenia"

czytaj dalej

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba stwierdził, że Ukraina rozpoczęła nowy etap, jakim jest przechodzenie armii na uzbrojenie i standardy NATO. - Na początek pojechały do nas haubice, ale to tylko początek, trafi do nas znacznie więcej. To jest moment historyczny, to jest przełom - podkreślił.