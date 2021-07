ABW zatrzymała byłego agenta CBA. Dziś miał zeznawać w procesie z powództwa byłego marszałka Sejmu

Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Wojciech J. został zatrzymany dziś rano przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Stało się to na kilka godzin przed jego pojawieniem się w warszawskim sądzie, gdzie miał mówić o kompromitujących byłego marszałka Sejmu materiałach.

- Otrzymałam telefon, że mój klient będzie przewieziony z miejsca zamieszkania do Warszawy. Czekam na informację, o której godzinie odbędzie się jego przesłuchanie - powiedziała nam mecenas Beata Bosak-Kruczek.

Obydwa artykuły dotyczą "ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnej" o różnych klauzulach. Maksymalny wymiar kary - w tym przypadku - to pięć lat więzienia.

Oficjalnie potwierdza to rzecznik prokuratury Katarzyna Skrzeczkowska, dodając: - Nasze śledztwo dotyczy także składania fałszywych zeznań przez pana Wojciecha J., a także fałszywych oskarżeń o popełnianie przestępstw między innymi posłów na Sejm RP, a także byłego szefa CBA Ernesta Bejdy.

Świadek

Tymczasem Wojciech J. miał dziś stanąć przed warszawskim sądem. Toczy się tam proces o ochronę dóbr osobistych, który wytoczył były marszałek Sejmu Marek Kuchciński posłowi Lewicy Andrzejowi Rozenkowi. O co chodzi w tym procesie, wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Termin spadł z wokandy ze względu na to, że świadek się nie stawił. Nie mógł się stawić, gdyż został zatrzymany. Ja w przypadki nie wierzę.

- Termin spadł z wokandy ze względu na to, że świadek się nie stawił. Nie mógł się stawić, gdyż został zatrzymany. Ja w przypadki nie wierzę - mówi tvn24.pl Rozenek.

Zapytaliśmy prokurator Katarzynę Skrzeczkowską, czy decydując o zatrzymaniu Wojciecha J., prokurator wiedział o jego dzisiejszym wezwaniu do sądu.

Proces dotyczy relacji, którą wielokrotnie publicznie powtarzał były agent CBA. Jak sprawdzili dziennikarze tvn24.pl, został on zatrudniony w służbie antykorupcyjnej po tym, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w 2015 roku. Otrzymał wówczas poświadczenia bezpieczeństwa gwarantujące mu dostęp do najwyższych tajemnic chronionych ustawą. Jak sam twierdzi, wkrótce po angażu do służby antykorupcyjnej miał otrzymać specjalną "misję" od nowego szefa CBA, którym wtedy został bliski współpracownik Mariusza Kamińskiego, czyli Ernest Bejda.