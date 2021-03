Była podróż na Bali, jest dymisja w ABW

Centrum Prewencji Terrorystycznej to najmłodsza komórka w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jej działalność zainaugurował osobiście premier Mateusz Morawiecki we wrześniu 2018 roku. Od początku kierowała nią pomysłodawczyni jej utworzenia dr Anna Kańciak-Kulińska.

Posłanka zwróciła uwagę, że premier Mateusz Morawiecki zainaugurował pracę nowej komórki w maju 2018 roku, ale w statucie agencji CPT pojawiło się dopiero pięć miesięcy później. - Co w takim razie otworzył Premier RP w dniu 22 maja 2018 roku - to jedno z pytań, które Bożena Żelazowska postawiła w zapytaniu poselskim.

Szybkie awanse

Minister Kamiński nie odpowiedział posłance Żelazowskiej m.in. na pytania o błyskawiczne awanse szefowej CPT. Ta miała przeskoczyć 17 szczebli, od kaprala do podpułkownika, w niecałe trzy lata. Tymczasem ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu jasno wskazuje, ile czasu należy odsłużyć w danym stopniu, by awansować. I tak np. w stopniu kaprala - rok, sierżanta - dwa lata, a chorążego - cztery lata. W artykule 73 ustawy opisana jest możliwość przyśpieszonego awansu. Dla wyjątkowych funkcjonariuszy można zrobić wyjątek, jednak "okresy te nie mogą być skrócone o więcej niż połowę". Kolejkę można też przeskoczyć w przypadku zdania egzaminu na pierwszy stopień oficerski - podporucznika. Ale od tego stopnia do stopnia podpułkownika powinno się odsłużyć zgodnie z ustawą 14 lat, a w wyjątkowych przypadkach - co najmniej siedem.