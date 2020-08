Arcybiskup Jędraszewski z nowym zadaniem. Będzie współpracował z rządem

Zgodnie ze Statutem Konferencji Episkopatu Polski do jej Rady Stałej należy sześciu biskupów diecezjalnych i dwaj biskupi pomocniczy. W związku z przejściem na emeryturę arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który należał do Rady, spośród biskupów diecezjalnych podczas zebrania plenarnego wybrano w jego miejsce arcybiskupa Andrzeja Dzięgę, metropolitę szczecińsko-kamieńskiego.

Członkiem Rady Stałej KEP biskupi wybrali również biskupa Damiana Bryla, biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej. Został on wybrany spośród biskupów pomocniczych na miejsce bskupa Marka Mendyka, który niedawno został biskupem diecezjalnym. W czasie obrad biskupi dokonali także wyborów do innych gremiów episkopatu i instytucji kościelnych. Biskup Wojciech Osial (biskup pomocniczy diecezji łowickiej) został nowym przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP, zastępując biskupa Marka Mendyka, który zakończył swoją drugą kadencję.

Po zakończeniu drugiej kadencji biskupa Ignacego Deca, jako przewodniczącego Rady do spraw Apostolstwa Świeckich, funkcję tę będzie pełnił biskup Adrian Galbas (SAC), biskup pomocniczy diecezji ełckiej, a przewodniczącym Zespołu do spraw Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną został biskup Jacek Jezierski, biskup elbląski, w miejsce kończącego drugą kadencję biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

Ze względu na przyjęcie święceń biskupich przez dotychczasowych konsultorów Rady do spraw Duszpasterstwa Młodzieży biskupa Adama Baba i biskupa Grzegorza Suchodolskiego zatwierdzono ich jako członków tej Rady. Powołano też arcybiskupa Wiktora Skworca na delegata KEP do spraw Apostolstwa Chorych, a biskup Kazimierz Gurda został członkiem Rady Ekonomicznej.

Zatwierdzono też w czasie posiedzenia nowych konsultorów, między innymi ojca Marcina Wrzosa (OMI) w Komisji do spraw Misji, doktor Barbarę Strzałkowską w Radzie do spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Kaję Pudełko i Michała Bondyrę w Radzie do spraw Środków Społecznego Przekazu. Ponadto powołano też nowego przewodniczącego Podkomisji do spraw Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego, którym został ksiądz Tomasz Rusiecki.